Un hombre mata a su pareja de varias estocadas en Valverde

Fachada del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en la provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Otro hombre de nacionalidad haitiana mató a su pareja sentimental, en un hecho ocurrido ayer, lunes, en el distrito municipal Maizal, en la provincia Valverde.

El presunto agresor solo fue identificado solo como “Papito”, quien, de acuerdo con informaciones preliminares, habría propinado varias heridas de arma blanca a su compatriota Rosita Charles, causándole la muerte.

Tras cometer el crimen, el extranjero huyó del lugar y es activamente buscado por miembros de la Policía Nacional.

Vecinos de la pareja indicaron que días antes del hecho el hombre habría enviado hacia Haití a uno de los hijos que procrearon juntos, así como varios enseres del hogar, por lo que presumen que el crimen pudo haber sido planificado.

Otra mujer asesinada por su pareja

Con este lamentable suceso, suman dos las mujeres haitianas que mueren a manos de sus parejas, también de la misma nacionalidad, en hechos registrados recientemente en provincias de la región Norte del país.

El otro caso se produjo en el distrito municipal Santiago Oeste, donde un hombre mató a golpes a su pareja y a su hijo de apenas dos años de edad.

En ese hecho, el agresor fue arrestado por agentes de la Policía Nacional.