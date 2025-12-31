Diciembre cierra en Santiago con tres muertes bajo actuaciones de la Policía Nacional

Estos tres casos, ocurridos en menos de un mes, han generado críticas al uso de la fuerza policial y los protocolos utilizados por la uniformada en intervenciones comunitarias. ( FUENTE EXTERNA )

El mes de diciembre concluye en Santiago marcado por al menos tres muertes ocurridas en medio de intervenciones de la Policía Nacional, hechos que han generado cuestionamientos, denuncias comunitarias y protestas en distintos sectores de la ciudad.

El caso más reciente es el del joven Miguel Ángel Miranda Flete, de 23 años, quien falleció el 29 de diciembre de 2025 mientras recibía atenciones médicas, tras resultar herido de bala en la cabeza durante una intervención policial realizada el jueves 25 de diciembre en el sector Pekín, al sur de Santiago de los Caballeros.

La Policía Nacional informó que el agente involucrado fue suspendido de sus funciones y puesto a disposición del Ministerio Público. La institución del orden identificó al agente involucrado en ese caso como el segundo teniente Vicente Encarnación Jersin.

Según denunciaron lugareños, los agentes llegaron de forma agresiva al lugar, retirando sillas y lanzando al suelo cajas de botellas de bebidas alcohólicas. Indicaron que Miranda Flete se acercó a los uniformados para reclamarles por la forma en que actuaban, momento en el que uno de los policías le habría disparado.

Otro caso en Villa González

Otro hecho que generó consternación ocurrió el 7 de diciembre en el distrito municipal El Limón, de Villa González, donde Miguel Santos, conocido como Papucho, murió y al menos siete personas resultaron heridas tras ser arrolladas por una camioneta de la Policía Nacional durante la celebración tras ganar un evento deportivo.

Moradores relataron que los agentes llegaron al lugar para pedir que se bajara el volumen de la música y que, en circunstancias aún no aclaradas, la camioneta oficial terminó embistiendo a varias personas.

De manera preliminar, la Policía calificó el hecho como un accidente e informó que abrió una investigación interna, cuyos resultados no han sido dados a conocer.

Tras el suceso, decenas de residentes protestaron frente al destacamento policial, con quema de neumáticos y ataques a pedradas contra la edificación, rompiendo cristales de puertas y ventanas. Por estos hechos, varias personas fueron sometidas a la justicia.

Muerte en Camboya

Un tercer caso ocurrió la madrugada del viernes 19 de diciembre en el sector Camboya, en la zona norte de Santiago, donde un agente policial mató de un disparo a Víctor Alfonso Paredes, de 24 años, durante la intervención de un compartir que realizaba un grupo de personas en la vía pública.

Según versiones de testigos, el joven fue impactado por el proyectil cuando los asistentes al encuentro salieron corriendo al notar la llegada de los agentes.

Preocupación

Estos tres casos, ocurridos en menos de un mes, han generado críticas al uso de la fuerza policial y los protocolos utilizados por la uniformada en intervenciones comunitarias.