Dos personas mueren tras accidente entre yipeta y motocicleta en San Pedro de Macorís

Una persona yace en la vía junto a una motocicleta tras un accidente de tránsito. ( FUENTE EXTERNA )

Dos personas perdieron la vida la mañana de este jueves, tras un accidente de tránsito ocurrido en la calle Francisco Alberto Caamaño Deñó, en San Pedro de Macorís.

Las víctimas, quienes murieron en el lugar del accidente, aún no han sido identificadas por las autoridades.

De acuerdo con versiones de ciudadanos que se encontraban en el área, el hecho se produjo cuando una yipeta embistió a las víctimas, quienes se desplazaban en una motocicleta por la referida vía.

Investigan el hecho

Las autoridades informaron que investigan las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Al lugar acudieron un médico legista, una ambulancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, agentes de la Policía Nacional y otros organismos de socorro, quienes realizaron el levantamiento correspondiente.