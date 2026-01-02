×
Un muerto y dos heridos durante balacera en San Pedro de Macorís

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre las circunstancias del tiroteo en Guachupita

Un muerto y dos heridos durante balacera en San Pedro de Macorís
En San Pedro de Macorís, una balacera dejó un muerto y dos heridos en una fiesta de Año Nuevo. (FUENTE EXTERNA)

Una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas durante una balacera ocurrida en una fiesta de Año Nuevo en el sector Guachupita, del municipio de Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís.

La víctima fue identificada como Francis Reyes, de unos 23 años de edad, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de la región.

En tanto, uno de las heridas fue identificada únicamente como Estefany y otra persona cuya identidad no ha sido establecida, y que presuntamente es menor de edad.

Investigan

Hasta el momento, las autoridades policiales no han ofrecido detalles sobre las circunstancias que provocaron el tiroteo, por lo que mantienen abiertas las investigaciones correspondientes.

