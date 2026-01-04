Una joven de nacionalidad haitiana murió tras sufrir una descarga eléctrica durante una persecución policial ocurrida en horas de la noche del sábado en el sector Barrio Lindo, en la comunidad Aguacate de Moca, informaron residentes de la zona.

La víctima fue identificada como Sterling Fara, de 32 años.

De acuerdo con versiones preliminares ofrecidas por comunitarios, la mujer intentaba escapar de una patrulla de la Policía Nacional cuando hizo contacto con una fuente eléctrica, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.

Denuncian irregularidades contra haitianos

Tras el hecho, familiares y vecinos de la fallecida denunciaron que en el sector se están realizando operativos nocturnos de manera recurrente, especialmente los fines de semana, dirigidos contra ciudadanos haitianos.

Los comunitarios sostienen que estas acciones corresponderían a funciones propias de la Dirección General de Migración (DGM), y no de la Policía Nacional.

Asimismo, residentes del área alegaron la existencia de presuntas prácticas de extorsión durante estos operativos, señalando que algunas personas serían detenidas y posteriormente liberadas tras el pago de dinero, acusaciones que no han sido confirmadas por las autoridades.

El dirigente comunitario Elvis Ramos Tejeda expresó que no sería un hecho aislado y solicitó la intervención de los organismos competentes para evitar situaciones similares.

Indicó que las persecuciones, según denuncian, se realizan sin las debidas precauciones, poniendo en riesgo la vida de las personas.

Piden se abra una investigación

Ante la situación, la comunidad de Barrio Lindo hizo un llamado a la Inspectoría General de la Policía Nacional y al Ministerio Público para que se abra una investigación que permita esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte de Sterling Fara y determinar posibles responsabilidades.

Hasta el momento, la comandancia policial de la provincia Espaillat no ha emitido información oficial sobre el suceso ni sobre las denuncias realizadas por los residentes del sector.