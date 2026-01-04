Hallan joven muerto con signos de violencia en su residencia en San Pedro de Macorís

La Policía investiga la muerte de un joven en San Pedro de Macorís. ( ARCHIVO )

Un joven fue hallado muerto, con signos de violencia, en su residencia, ubicada en el sector Loma del Cochero, en San Pedro de Macorís.

La víctima fue identificada como Óscar Lisandro Sánchez, de 25 años, quien murió a causa de heridas provocadas por un arma blanca.

Según versiones, el joven habría sostenido una discusión con un hermano, presuntamente porque se negó a prestarle una pasola.

Investigación en curso

Al lugar acudieron las autoridades correspondientes, quienes realizaron el levantamiento del cadáver. El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Retos

Este 2026, San Pedro de Macorís enfrenta desafíos de violencia como muchas áreas urbanas dominicanas, con reportes frecuentes de hechos criminales, homicidios y otros incidentes relacionados con armas de fuego y delitos, aunque la intensidad y frecuencia pueden variar según el sector.