Hallan joven muerto con signos de violencia en su residencia en San Pedro de Macorís
Las autoridades informaron que el joven murió a causa de heridas provocadas con un arma blanca
Un joven fue hallado muerto, con signos de violencia, en su residencia, ubicada en el sector Loma del Cochero, en San Pedro de Macorís.
La víctima fue identificada como Óscar Lisandro Sánchez, de 25 años, quien murió a causa de heridas provocadas por un arma blanca.
Según versiones, el joven habría sostenido una discusión con un hermano, presuntamente porque se negó a prestarle una pasola.
Te puede interesar
Joven herido de bala durante intervención policial en Santiago permanece en estado delicado
Violencia y muertes marcan el tramo final de este 2025
Joven herido de bala durante intervención policial en Santiago permanece en estado delicado
Violencia y muertes marcan el tramo final de este 2025
Investigación en curso
Al lugar acudieron las autoridades correspondientes, quienes realizaron el levantamiento del cadáver. El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.
Retos
- Este 2026, San Pedro de Macorís enfrenta desafíos de violencia como muchas áreas urbanas dominicanas, con reportes frecuentes de hechos criminales, homicidios y otros incidentes relacionados con armas de fuego y delitos, aunque la intensidad y frecuencia pueden variar según el sector.