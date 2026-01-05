Policía Nacional busca a sospechoso por la muerte de una joven de 18 años en Los Peralejos

La Policía Nacional informó este lunes que mantiene activa la localización y captura de un ciudadano haitiano señalado como el presunto autor de la muerte por heridas de arma blanca de su pareja sentimental, una joven dominicana de 18 años, ocurrida la madrugada de ayer en Los Peralejos, del Distrito Nacional.

El sospechoso fue identificado por la uniformada como Ambioris Breus, de 25 años, quien se dio a la fuga tras presuntamente cometer el hecho.

La víctima fue encontrada sin vida en el patio de su residencia, presentando múltiples heridas corto-punzantes, según certificación del médico legista actuante.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se habría producido tras una discusión cuyos motivos se investigan.

La Policía Nacional informa, además, que como parte del proceso investigativo, se realizaron los levantamientos correspondientes, incluyendo la recolección del arma blanca y otras evidencias por parte de la Policía Científica.

Un niño en la orfandad

Asimismo, un niño de dos años, hijo de la hoy occisa, fue localizado en la vivienda y entregado a las autoridades del Consejo Nacional para la Niñez (Conani) para su protección.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la persecución del crimen, exhortando al prófugo a entregarse por la vía que entienda pertinente, mientras las autoridades continúan las investigaciones para ponerlo a disposición del Ministerio Público.