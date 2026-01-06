Apresan a joven acusado de matar a su hermano en San Pedro de Macorís

El imputado fue conducido bajo custodia policial tras su arresto por el homicidio ocurrido en San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la División de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional apresaron a un joven acusado de haber causado la muerte de su hermano, en un hecho ocurrido en el sector Loma del Cochero, en la provincia San Pedro de Macorís.

El detenido fue identificado como José Antonio Fredimon Sánchez, alias "Leandro", de 19 años de edad, residente en la referida provincia, quien está siendo señalado como el presunto responsable de la muerte de su hermano, Óscar Lisandro Sánchez, alias "Negro".

De acuerdo con el diagnóstico del médico legista, el fallecido presentó heridas corto penetrantes por arma blanca tipo cuchillo, las cuales le provocaron la muerte.

Según el informe preliminar, el hecho ocurrió la madrugada del pasado 3 de enero, luego de que se generara una acalorada discusión entre ambos hermanos, la cual derivó en una riña.

Durante el enfrentamiento resultó herido Óscar Lisandro Sánchez, quien posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud local. Tras el incidente, el agresor huyó.

Las autoridades indicaron que el hecho se habría originado por rencillas que ambos mantenían desde hacía algún tiempo.

Apresado en San Cristóbal

Luego de una ardua labor de seguimiento e investigación, los agentes policiales lograron localizar y apresar al imputado en la provincia San Cristóbal.

Al momento de la detención, le fueron ocupados un teléfono celular, una consola PlayStation cuatro con sus controles, un jacket, un par de sandalias negras y una motocicleta tipo pasola, marca Suzuki Address, color azul, todas propiedades del fallecido.

Asimismo, se le ocupó un arma blanca tipo cuchillo de aproximadamente diez pulgadas de largo, presuntamente utilizada para cometer el hecho.

El detenido, junto a las evidencias ocupadas, fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.