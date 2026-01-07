Autoridades señalan a dos parientes de asesinar y enterrar a la niña Brianna Genao Rosario

El Ministerio Público avanza en las investigaciones para someter a los detenidos a la justicia en las próximas horas. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades señalaron este miércoles a dos parientes por el asesinato y posterior entierro de la niña Brianna Genao Rosario , de tres años de edad, desaparecida el pasado 31 de diciembre de 2025 en la comunidad rural Barrero, del municipio de Imbert, provincia Puerto Plata .

Los presuntos responsables fueron identificados como Rafael Rosario Núñez, alias Papito, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43, quienes

Ambos hombres, que presuntamente eran tíos de la niña, se encuentran bajo custodia policial en la sede de la Policía Nacional en Puerto Plata.

De acuerdo con una fuente ligada a la investigación, sospechosos habrían confesado su participación en el crimen.

La búsqueda y proceso judicial

El informe dijo que ambos alegan no recordar el lugar exacto donde enterraron el cuerpo de la menor, debido a que actuaron en medio de la oscuridad.

Ante esta situación, las autoridades mantienen un amplio operativo de búsqueda en distintas zonas de la comunidad Barrero, apoyados con perros rastreadores y drones.

En las labores participan socorristas de la Defensa Civil, miembros del Ejército de la República Dominicana y agentes de la Policía Nacional, quienes continúan peinando áreas rurales con la esperanza de localizar el cuerpo de la niña.

El hecho ha causado gran consternación en todo el país.

El Ministerio Público avanza en las investigaciones para someter a los detenidos a la justicia en las próximas horas.