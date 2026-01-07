La Policía desmantelan presunta banda dedicada al robo de motocicletas en La Vega

La Dicrim arrestó a cuatro personas y recuperó tres motocicletas durante un operativo en la avenida Imbert, una de ellas reportada como robada, tras una denuncia apoyada en rastreo GPS. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este miércoles que agentes de la División de Investigación Criminal (Dicrim) desmantelaron una presunta banda dedicada al robo de motocicletas, durante un operativo realizado en la avenida Imbert, esquina Monseñor Panal, en la provincia La Vega.

La institución indicó que durante la intervención fueron arrestadas cuatro personas e incautadas tres motocicletas, una de las cuales figuraba como robada en los registros oficiales.

Los detenidos fueron identificados como José Cornelio Hernández, Sebastián Hernández Galán, Ramón Liriano Cabreja y Daniel Abreu Sandoval, todos residentes en Santiago de los Caballeros, quienes permanecen bajo custodia policial a la espera de ser sometidos a la justicia.

Entre las motocicletas recuperadas figura una Bajaj, modelo Platina, color negro, la cual fue confirmada como sustraída tras ser verificada en el Sistema Policial de Control de Casos (SPCC). Las demás unidades se encuentran bajo resguardo en la dotación policial para los fines correspondientes.

Tras una denuncia

El operativo se originó tras la denuncia interpuesta por una de las víctimas, quien reportó el robo de su motocicleta el pasado 4 de enero. A traves del sistema de rastreo GPS, el denunciante logró ubicar el vehículo en La Vega, presentándose posteriormente ante las autoridades para dar seguimiento al caso.

Los detenidos, junto con las evidencias ocupadas, fueron puestos bajo control del Ministerio Público, que continuará con el proceso legal correspondiente.

