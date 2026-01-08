Detienen a dos hombres cuando intentaban robar en una banca de lotería en Moca

Los dos hombres apresados por intento de robo en el municipio Moca, provincia Espaillat son identificados como Erick Deivi y Deivi Junior Liriano. ( FUENTE EXTERNA )

Dos hombres fueron apresados este jueves mientras intentaban asaltar una banca de lotería en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

Los detenidos fueron identificados como Erick Deivi Liriano López y Deivi Junior Liriano López , quienes se encuentran bajo custodia policial mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

La información fue ofrecida por las autoridades policiales a través de un comunicado de prensa.

A disposición del MP

La Policía Nacional informó que la intervención de los agentes adscritos al Departamento Operativo I de la Dirección Regional Espaillat, se produjo luego de un llamado al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, que alertó sobre la retención de los individuos por parte de comunitarios en la calle principal del sector La Ermita, tras ser sorprendidos intentando cometer el hecho delictivo.

Las autoridades indicaron que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, para que se les conozca medidas de coerción y se continúe con el proceso legal correspondiente.