La Policía detiene a un joven al que acusa de porte ilegal de escopeta en Pedro Brand

La escopeta marca Akkar, color negro, serie No. 12205174, incautada al joven Yerri Marte Guillén durante su detención en Pedro Brand. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven de 19 años fue apresado por agentes de la Policía Nacional durante una intervención realizada en el sector La Guáyiga, del municipio Pedro Brand. Lo acusan del porte de una escopeta sin la debida documentación.

A través de una nota de prensa, la Policía informó que el detenido es identificado como Yerri Marte Guillén, quien fue interceptado en la calle Ocoa, kilómetro 22, donde los agentes le ocuparon la escopeta marca Akkar, color negro, serie No. 12205174.

Entregados a las autoridades

El arma de fuego incautada y el joven fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes y el conocimiento de la medida de coerción que establece la ley.