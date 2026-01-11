Policía retiene 31 motocicletas durante operativos contra carreras clandestinas

La Policía detalló que fueron decomisadas 15 pasolas y 16 motocicletas ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este domingo que agentes adscritos a la Dirección Regional Sureste retuvieron 31 motocicletas durante operativos realizados esta semana contra carreras clandestinas en San Pedro de Macorís.

Las autoridades detallaron que fueron decomisadas 15 pasolas y 16 motocicletas. Además, fueron desmantelados 20 mofles por producir altos niveles de contaminación sónica. Los equipos fueron enviados al Departamento de Retención de Vehículos del Canódromo, en Santo Domingo, para los fines legales correspondientes.

La institución indicó que las motocicletas retenidas no portaban documentación y presentaban alteraciones en la moflería, lo que provocaba elevados niveles de contaminación sónica.

Agregó que estas carreras clandestinas alteran el orden público y representan altos riesgos para la seguridad y la integridad de los ciudadanos.

Leer más Muere otro joven durante carrera clandestina de motocicletas en la autopista Joaquín Balaguer