×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Policía
Policía

Policía retiene 31 motocicletas durante operativos contra carreras clandestinas

Los operativos se realizaron en San Pedro de Macorís y permitieron el decomiso de pasolas y motocicletas sin documentación

    Expandir imagen
    Policía retiene 31 motocicletas durante operativos contra carreras clandestinas
    La Policía detalló que fueron decomisadas 15 pasolas y 16 motocicletas (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este domingo que agentes adscritos a la Dirección Regional Sureste retuvieron 31 motocicletas durante operativos realizados esta semana contra carreras clandestinas en San Pedro de Macorís.

    Las autoridades detallaron que fueron decomisadas 15 pasolas y 16 motocicletas. Además, fueron desmantelados 20 mofles por producir altos niveles de contaminación sónica. Los equipos fueron enviados al Departamento de Retención de Vehículos del Canódromo, en Santo Domingo, para los fines legales correspondientes.

    La institución indicó que las motocicletas retenidas no portaban documentación y presentaban alteraciones en la moflería, lo que provocaba elevados niveles de contaminación sónica.

    RELACIONADAS
    • Agregó que estas carreras clandestinas alteran el orden público y representan altos riesgos para la seguridad y la integridad de los ciudadanos.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.