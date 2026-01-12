Hombre muere a tiros cuando llegaba a la casa de su padre en Pedro Brand

El temor se apoderó del sector ubicado en Pedro Brand. Un residente contó que revisó a su esposa para asegurarse de que no había sido alcanzada por los disparos y que se encontraba a salvo. ( LUDUIS TAPIA )

La madrugada del sábado terminó en tragedia para Junior Ramírez, conocido por sus allegados como "Vigao". El hombre, de unos 35 años, se dirigía a la vivienda de su padre, ubicada en el sector Los Pabellones, del municipio Pedro Brand, sin imaginar que perdería la vida.

¿Cómo ocurrió el ataque a Junior Ramírez en Los Pabellones?

Eran alrededor de las tres de la madrugada cuando los vecinos escucharon múltiples disparos que interrumpieron su descanso. La mayoría prefirió no asomarse ni preguntar qué ocurría y optó por resguardarse.

De acuerdo con versiones ofrecidas por vecinos, Junior Ramírez estaba entrando a la casa de su padre, identificado únicamente como Elías, cuando fue atacado a tiros.

"Yo me desperté por el sonido de los disparos, agarré a mi hijo y me quedé bajo la cama con él", relató una residente.

Otro residente aseguró que solo escuchó las detonaciones.

Reacciones y testimonios de los vecinos tras los disparos

"Para mí él era bien, no puedo decir nada porque él nunca se metió conmigo", expresó.

El temor se apoderó del sector. Un residente contó que revisó a su esposa para asegurarse de que no había sido alcanzada por los disparos y que se encontraba a salvo.

Una mujer que se encontraba trabajando a esa hora dijo que no logró ver nada. "Yo estaba en mi área de trabajo, eran las tres de la mañana y al uno escuchar los disparos, lo que uno hace es esconderse", afirmó.

Como evidencia del ataque, uno de los impactos de bala alcanzó una pared de la vivienda contigua a la casa del padre de Ramírez, mientras que otro proyectil impactó una casa ubicada justo al frente.

Tras el hecho, el silencio predomina en Los Pabellones. Algunos comunitarios aseguran no saber qué ocurrió, mientras otros prefirieron no hablar.