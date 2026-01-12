×
Policía descubre supuesto centro de acopio de objetos robados en Santiago

La Policía informó que los sospechosos están identificados y son activamente buscados para ser sometidos a la justicia

    Expandir imagen
    Policía descubre supuesto centro de acopio de objetos robados en Santiago
    Electrodomésticos y otros artículos recuperados por la Policía Nacional durante el desmantelamiento de un almacén utilizado para ocultar y comercializar objetos robados en la zona sur de la provincia Santiago. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional desmanteló un almacén presuntamente utilizado para ocultar y comercializar objetos robados, en la zona sur de la provincia Santiago, donde también fueron recuperados otros artículos sustraídos de un centro de salud, residencias y establecimientos comerciales de la zona.

    De acuerdo con una nota de prensa de la institución, entre los casos investigados figura un robo perpetrado en el Centro Médico Wáscar Rodríguez, ubicado en el sector Matanza, municipio de Puñal, así como sustracciones en viviendas habitadas y comercios, principalmente durante horas de la madrugada, tras la violación de ventanas y accesos traseros.

    La intervención fue ejecutada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con la Policía Preventiva, como parte de una investigación iniciada tras múltiples denuncias por robos cometidos mediante rotura en distintos sectores, según detalla el comunicado.

    Ocultos en una vivienda

    Durante los operativos, las autoridades ocuparon electrodomésticos, herramientas de construcción, televisores, motocicletas y una pasola, los cuales se encontraban ocultos en una vivienda en construcción que, de acuerdo con las investigaciones, funcionaba como punto de almacenamiento, compra y empeño de artículos robados.

    • La institución del orden informó que los presuntos responsables ya han sido identificados y que se mantienen activos los operativos de búsqueda para su localización y posterior sometimiento a la justicia.

    Mientras que las evidencias recuperadas fueron remitidas al Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las investigaciones continúan abiertas.

