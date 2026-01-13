Apresan a varias personas por tiroteo en un comercio de La Altagracia

La Policía Nacional informó este martes que apresaron a varias personas para fines de investigación, tras una riña registrada en una tienda de capital chino, ubicada en la avenida Barceló, donde dos mujeres y un hombre resultaron heridos por impactos de bala.

Entre las detenidas figura Natacha Benjamin, de 24 años, señalada de manera preliminar como la presunta responsable de realizar los disparos.

De acuerdo con el informe inicial, la mujer habría despojado de su arma de fuego a un vigilante privado durante un forcejeo, utilizando el revólver para herir a varias personas presentes en el lugar, con una de las cuales se habría enfrascado en una discusión que degeneró en golpes.

Los heridos fueron identificados como Carmela Bello Raúl, de 46 años; Mayloveda Pierre, de 23 años; y Dorcelly Celimat, de 44 años, quienes recibieron atenciones médicas tras el incidente.

El reporte preliminar, aún sujeto a verificación, indica que el arma utilizada es un revólver marca Taurus, serie SK779152, propiedad del vigilante Rafael Hernández Hernández, la cual fue recuperada por las autoridades y se encuentra bajo custodia policial para ser remitida al Ministerio Público, junto con los detenidos, a fin de profundizar las investigaciones y determinar responsabilidades.