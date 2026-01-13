Un padre, a quien llamaremos Antonio (nombre ficticio) denunció que un individuo que un vecino suyo está acosando sexualmente a su hija de 13 años, -y presuntamente también a otra de 9- en el sector Las Minas, provincia Santiago, hechos que asegura ocurren desde principios de octubre del año pasado y a pesar de que ha hecho la denuncia por las vías legales correspondientes el hombre continúa al asecho.

Relató a Diario Libre que la situación salió a la luz un día que notó a su hija mayor, mientras estaba en el patio de su hogar, observando fijamente hacia una vivienda cercana.

Al indagar, descubrió que se trataba un vecino identificado únicamente como "Marcial", quien -según el testimonio- realizaba gestos obscenos dirigidos a la menor.

"Cuando le pregunto qué era lo que estaba haciendo Marcial... ella me dice que él le hacía señas", relató. Posteriormente, otra de sus hijas confirmó comportamientos similares: "La de 9 años me dice: ´cuando yo estoy jugando, él me dice que abra más las piernas´".

Antonio explicó que, tras enfrentar a su hija, le describió las señas que el hombre, aparentemente de unos 50 años, le hacía de manera reiterada: "Él lo que me hace señas así... un círculo con una mano y con el otro dedo".

Ante la gravedad del hecho, decidió recopilar evidencias en video, grabadas por la propia menor desde el patio de su vivienda. "Lo grabó ahí en el patio... ahí se ve que él estaba haciendo señas". Asimismo, envió a Diario Libre grabaciones más explícitas de Marcial frente a la menor de 13 años, las cuales dice entregó a las autoridades.

Denuncia ante las autoridades

Antonio colocó una denuncia formal en octubre ante la fiscalía de Santiago, donde entregó a las autoridades "un CD que tiene tres videos. Los videos de él masturbándose. Y el otro donde él la está llamando... en los tres videos él la llama".

A raíz de esto, el progenitor afirmó que, ha acudido en varias ocasiones ante la Policía, al Ministerio Público e incluso a la unidad de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales de la provincia, entregando los videos como evidencia.

Indicó que la menor fue evaluada por un médico y un psicólogo, pero que el proceso se ha visto retrasado. "Cada vez que iba me dicen que el juez no aceptaba el caso... porque no decía el nombre completo", explicó, al señalar que el presunto acosador sería oriundo de la provincia Santo Domingo y que lleva alrededor de un año residiendo en el lugar.

Contó que no fue hasta el 15 de diciembre de 2025 cuando finalmente una fiscal tomó el caso y emitió una orden de arresto, pero asegura que hasta el momento Marcial no ha sido detenido.

"Ese hombre anda aquí como si nada" Padre de la víctima “

Relató que, al acudir al cuartel policial para exigir acciones contra el denunciado, cuestionó a los agentes por qué no lo buscaban de inmediato. Según dijo, allí le respondieron que no podían entrar a su vivienda a detenerlo porque, "él sí cometió un delito, pero no un delito agravado".

Con voz angustiada Antonio precisó que el hombre continúa desplazándose con frecuencia por la zona y que las autoridades no han hecho nada al respecto, sobre todo, detalló que los fines de semana, Marcial "anda matao´ de un jumo", expresando el temor por la seguridad de las pequeñas. "El mejor día agarra, Dios libre mal. Porque yo todo el tiempo no voy a estar con ellos".

Indicó que en otra ocasión fue en la propia Fiscalía donde se enteró de un hecho que su hija no le había contado directamente. Según relató, fue la fiscal quien le informó: "¿usted sabía que él le puso 200 pesos debajo de una piedra, y que en la puerta se metió para adentro, y que los coja?".

Explicó que, al conocer esa situación, le preguntó a la niña y esta le confirmó que era cierto, aunque no se lo había dicho antes. Dijo que ese silencio le hizo pensar que pueda ser que "hayan pasado más cosas" de las que aún no tiene conocimiento y que su hija no se ha atrevido a contarle.

"Coincidencia"

Antonio señaló que el hombre vivía inicialmente detrás de su casa, luego al lado, y a finales de diciembre se mudó a tres casas más adelante, pero que, aun así, "por coincidencia" continúa apareciendo cerca de las menores.

Relató que un día envió a sus hijos a la escuela, donde cursan la tanda extendida, pero que fueron despachados antes de lo habitual. Narró que al regresar a las 12:00 del mediodía para comer, la menor le dijo: "papi, Marcial nos cayó atrás y estaba diciéndonos que nos quería dar una bola".

Asimismo, comentó que, en días recientes, su hija de 9 años, acompañada con la de 3, le dijo que el hombre había pasado cerca de ellas. "Vienen: papi ven a ver, salgo a ver y veo que el hombre va a pasar, y le digo, ¿qué pasó?, que venía detrás de nosotras. No sé si es coincidencia, pero varias veces ellos van al colmado, y se topan con el hombre, entonces yo no me topo con él", dijo.

Antonio teme por la seguridad de sus hijas y expresó su frustración ante lo que considera una falta de respuesta efectiva de las autoridades, al existir una orden de arresto desde hace casi un mes que no ha sido ejecutada: "Si sigue así, voy a cometer una locura...", advirtió.





