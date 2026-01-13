Apresan a dos hombres por robo en una banca de loterías en Jarabacoa

Wilmi Alcántara Batista y Adrián Capellán Aquino, detenidos por la Policía Nacional, señalados como presuntos responsables del robo a una banca de loterías en Jarabacoa. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional apresó a dos hombres luego de ser identificados en un video de vigilancia que se viralizó en redes sociales, en el que se les observa cometiendo un robo en una banca de loterías del municipio Jarabacoa, provincia La Vega.

De acuerdo con una nota de prensa, los detenidos fueron identificados como Wilmi Alcántara Batista y Adrián Capellán Aquino, quienes presuntamente penetraron por una ventana a una banca de lotería, ubicada en el sector Palo Blanco, de donde sustrajeron una suma indeterminada de dinero en efectivo.

Tras la difusión del audiovisual, miembros de la División de Investigación (Dicrim) realizaron un operativo donde ambos individuos fueron detenidos en el sector La Chinola, en la carretera Palo Blanco, del referido municipio.

Ocuparon drogas

El comunicado indica que durante el arresto, a Alcántara Batista se le ocupó una porción de un vegetal, presumiblemente marihuana, mientras que a Capellán Aquino se le incautó parte del dinero sustraído durante el robo.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.