Apresan hombre acusado de acosar sexualmente a dos menores en Santiago

La mañana de este miércoles fue apresado el hombre señalado como acosador sexual de una menor de 13 años —y presuntamente también a otra de 9— en el sector Las Minas, provincia Santiago, tras una denuncia presentada por el padre de las niñas, quien había alertado que los hechos ocurrían desde principios de octubre del año pasado y pese a haber acudido a las vías legales correspondientes el hombre continuaba al asecho.

La información fue confirmada por los familiares a Diario Libre, quienes indicaron que el arresto fue realizado en horas de la mañana por la fiscal Gladisleny Núñez, directora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la fiscalía de Santiago.

La detención fue ejecutada luego de que el padre de las menores, Antonio (nombre ficticio para proteger su identidad), denunciara ayer en este medio que el señalado aún no había sido detenido, pese a existir una orden de arresto emitida el 15 de diciembre de 2025.

"Capturaron al hombre. El tipo estaba escondido en su casa... Era justo", expresó Antonio a Diario Libre.

El detenido, hasta el momento identificado únicamente como "Marcial", es vecino de Antonio y fue acusado por realizar conductas de carácter inapropiado contra sus hijas.

De acuerdo con el testimonio ofrecido, la situación salió a la luz cuando el progenitor notó a su hija mayor observando fijamente hacia una vivienda cercana desde el patio de su hogar.

Al indagar, descubrió que el vecino, quien -según lo informado- realizaba gestos obscenos dirigidos a la menor: "cuando le pregunto qué era lo que estaba haciendo Marcial... ella me dice que él le hacía señas", relató. Posteriormente, otra de sus hijas confirmó comportamientos similares: "La de 9 años me dice: ´cuando yo estoy jugando, él me dice que abra más las piernas´".

El proceso con las autoridades

Ante la gravedad del caso, Antonio procedió a recopilar evidencias audiovisuales que entregó a la fiscalía de Santiago. Asimismo, envió a Diario Libre grabaciones más explícitas de Marcial frente a la menor de 13 años, las cuales también entregó a las autoridades.

Antonio colocó la denuncia formal en octubre, donde entregó a las autoridades "un CD que tiene tres videos. Los videos de él masturbándose. Y el otro donde él la está llamando... en los tres videos él la llama".

El progenitor indicó que la menor fue evaluada por personal médico y psicológico, aunque aseguró que el proceso enfrentó retrasos. "Cada vez que iba me dicen que el juez no aceptaba el caso... porque no decía el nombre completo", explicó.

Durante semanas, Antonio había expresado preocupación por la seguridad de sus hijas y frustración ante lo que consideraba una respuesta tardía de las autoridades, al tiempo que reiteraba su llamado a una intervención oportuna para garantizar la protección de las menores.

Las autoridades iniciarán un proceso de investigación, no obstante, no han ofrecido detalles adicionales sobre el apresamiento ni sobre los cargos que enfrentará el detenido.