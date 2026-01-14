Apresan a una mujer vinculada a transferencias ilícitas por más de RD$424 mil

Wenedy Areidy Regalado Adames, la mujer arrestada por su vinculación una estructura criminal organizada, especializada en delitos electrónicos y fraudes financieros a través del sistema bancario. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades informaron este miércoles sobre el apresamiento de una mujer identificada como Wenedy Areidy Regalado Adames, acusada de pertenecer a una organización criminal dedicada a la realización de transferencias ilícitas de fondos.

De acuerdo con la información oficial, Regalado Adames habría resultado beneficiaria el 21 de marzo de 2023 de varias transferencias bancarias de origen ilícito, que ascienden a un monto de 424,000 pesos, en perjuicio de una ciudadana cuya identidad fue reservada por razones legales.

Mediante una nota de prensa, las autoridades explicaron que la imputada formaría parte de una estructura criminal organizada, especializada en delitos electrónicos y fraudes financieros a través del sistema bancario.

A disposición del MP

La mujer fue arrestada por miembros de la Dirección de Área de la Policía Cibernética, en cumplimiento de la orden judicial núm. 0009-diciembre-2025, durante un operativo realizado en la avenida George Washington, en el Distrito Nacional.

La Policía Nacional informó que la detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.