Va para un mes: familia de motoconchista reclama por qué no identifican al policía que lo mató

Con la imagen de su hijo en las manos, Milka Elena García reclama justicia por la muerte del motoconchista Ramsel Junior García.

Ramsel Junior García era un joven de 25 años que se preparaba para superarse. Estudiaba inglés con la esperanza de acceder a mejores oportunidades laborales y construir un futuro distinto. Mientras tanto, se ganaba la vida como motoconchista, un trabajo con el que llevaba el sustento a su hogar.

Hoy, su nombre sigue resonando en cada rincón del barrio, en medio del dolor y la indignación. El joven fue ultimado el pasado 20 de diciembre durante una intervención de agentes policiales en una cena navideña organizada por motoconchistas del sector Villa Consuelo, en el Distrito Nacional.

Casi un mes después de su muerte, el caso continúa sin arrestos. Sus parientes, compañeros de trabajo y comunitarios esperan explicaciones y una acción de las autoridades que todavía no llega.

"Quiero que me den nombre, que me lo apresen, pero ya vamos para un mes. Ya yo quiero que me lo apresen, porque no fue a un perro que mató, fue a mi hijo. Mi hijo estaba lleno de vida, con mucha salud, muy decente y muy tranquilo.

Terminó sus estudios e iba para la universidad. Él era el que me ayudaba con mi sustento aquí en mi casa. Ahora mi hijo no está. Yo no sé de ese policía, no sé dónde está. Quiero ver que él esté preso y que pague por mi hijo", expresó su madre, Milka Elena García.

De acuerdo con García, tras el suceso ha acudido en varias ocasiones a la Fiscalía de Asuntos Internos. Sin embargo, asegura que la fiscal a cargo del caso solo le informa que el proceso de investigación está avanzado.

"Ella dice que están resolviendo, pero todavía no me han dicho nada. Dice que han entrevistado a la mayoría de los policías, porque como era una patrulla mixta, me dice que ya tiene a la mayoría entrevistados. Que mandó a buscar las balas de mi hijo y la autopsia para ella dar con quién fue, pero quiero que ella de con quien es porque ya vamos para un mes y no me han dicho nada", relató.

García aludió a otros casos de muertes ocurridas en el país en los que las autoridades han logrado ubicar a los involucrados. Asegura que, en el caso de su hijo, todavía no se identifica al agente que disparó aquella noche.

"¿Por qué no me lo han resuelto? Eso ya tiene que saberse quién es, porque están todos los videos. Todos los videos ellos los tienen: cómo ellos llegaron, cómo se ve", señaló.

Callejón por donde Ramsel Junior García caminaba a diario rumbo a su hogar. Esquina de Villa Consuelo donde Ramsel Junior García fue ultimado durante una intervención policial.

Una familia devastada

El callejón por el que Ramsel caminaba para llegar a su hogar, donde residía junto a su familia, se ha convertido en un espacio marcado por el dolor y la nostalgia.

Su madre dijo que no ha vuelto a ser la misma, al punto de abandonar la vivienda que compartían y donde acumuló recuerdos junto a su primogénito.

Desde entonces, la cena de Nochebuena, las celebraciones de Fin de Año y la vida de la familia han estado marcadas por el duelo.

"No estoy preparada para entrar para allá, porque esto es muy fuerte. Cómo nosotros vivíamos ahí, y él tenía su habitación, pero siempre vivía encima de mí relajando. Si yo estaba acostada en la cama, él iba, se me tiraba arriba y me decía: ´ven, que tú eres mi mamá´, y se acostaba al lado mío", refirió.

"Ahora aquí vivimos un silencio en mi casa. Nosotros no hallamos qué hacer, en verdad", añadió.

A las 6:00 de la mañana, Ramsel ya estaba sobre su motor, listo para transportar niños a las escuelas. Cuando no trasladaba pasajeros, descansaba en el suelo de su vivienda.

Bryan, motoconchista y compañero de trabajo, describió a Ramsel como un joven conocido por su disciplina, su trato amable con los clientes y por mantenerse alejado de conflictos. Indicó que, dentro del grupo, lo veían como un referente por no involucrarse en vicios ni problemas.

"Nosotros esperamos que la autoridad tome cartas en el asunto, que se haga justicia, porque se cometió un delito. Hay una madre destrozada. La vida no se le va a devolver, por más que uno haga, pero queremos justicia porque en verdad fue un inocente al que le quitaron la vida. Esa no era la manera de ellos actuar, porque ellos son la autoridad", añadió.

En la acera donde ocurrió el hecho, también cuestionan la forma en que se desarrolló la intervención policial. Cristian Batista, quien acude todos los martes a predicar a la esquina donde ocurrió el hecho, aseguró que conocía a Ramsel y lo definió como respetuoso y solidario con los demás.

"La sociedad le teme a la policía. En vez de sentirse bien cuando ve un policía, lo que siente es temor, porque puede venir a agredir. Se han visto muchísimos casos en las redes sociales de cómo ellos agreden, sobre todo a motoristas. Uno entiende que a veces hay jóvenes que andan en falta, pero esa no es la manera", afirmó Batista.

Casa donde residía Ramsel Junior García junto a su familia permanece cerrada.

Qué dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, manifestó el rechazo de la entidad a las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Policía Nacional. Afirmó que estas muertes continúan ocurriendo en el país sin un régimen de consecuencias.

Mercedes señaló que, durante el año 2025, alrededor de 200 ciudadanos murieron en intervenciones policiales bajo circunstancias similares. Dijo que esa cifra evidencia un incremento con relación al año anterior y que constituye una violación grave de los derechos humanos.

El presidente de la CNDH llamó a la Procuraduría General de la República a asumir su rol frente a estos casos, al calificarlos como una situación preocupante.

Otro caso sin esclarecer A más de 15 días del fallecimiento de Miguel Ángel Miranda Flete, un joven de 23 años que murió tras ser herido de bala, también durante una intervención de agentes de la Policía Nacional en una fiesta callejera, continúa sin apresamientos ni sometimientos a la justicia. Al igual que en el caso de García, su familia y comunitarios siguen a la espera de que los responsables sean sometidos a la justicia.

Afirmó que la falta de respuestas a los familiares de fallecidos en intervenciones policiales se repite en la mayoría de los casos registrados durante 2025. Señaló que, aunque en otras situaciones se han producido sometimientos a la justicia, como ocurrió en el caso de La Barquita, en Santiago, el número de procesos judiciales es inferior a la cantidad de muertes que deberían ser investigadas.

"La Comisión reitera que mantendrá su lucha hasta que ese método, esa mal práctica por parte de la Policía Nacional de continuar matando a ciudadanos bajo una frase desacertada y comprobada que no se trata de intercambios de disparos, sino que se trata de las ejecuciones que se han estado cometiendo en estos últimos años y que ahora al inicio del año 2026 parece que va por el mismo camino, sobre la base de que la metodología que impulsa esa institución", añadió.

Mercedes llamó a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para que actúe conforme a la ley y asuma responsabilidades frente a los casos de muertes ocurridas en 2025 a manos de la Policía.

"Recordarle a la Ministra del Interior y Policía que ella ha dado a ver que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra porque cuando ella estaba en la oposición, que cuando ella era senadora llevó una voz cantante para que esta práctica y esta cultura por parte de la Policía Nacional se detuviera. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior y Policía es poco lo que se ha hecho, por el contrario, mejor celebran y hacen este tipo de cosas, cosas que nos extrañan", resaltó.