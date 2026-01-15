Apresan agente policial vinculado a la muerte de un joven durante una intervención en Santiago

Miguel Ángel Miranda Flete, joven fallecido tras resultar herido de bala durante una intervención policial en el sector La Ceibita de Pekín, en Santiago; el caso es investigado por el Ministerio Público. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Fue apresado este jueves un agente de la Policía Nacional acusado de haber causado la muerte de un joven, durante una intervención policial ocurrida el 25 de diciembre en el sector La Ceibita de Pekín, al sur de la provincia Santiago.

El detenido fue identificado como el segundo teniente de la uniformada Jersin Encarnación Vicente, quien es acusado de provocarle la muerte a Miguel Ángel Miranda Flete.

El hecho

De acuerdo con las informaciones, la víctima se encontraba en la casa de un pariente cuando agentes policiales irrumpieron de manera violenta en una fiesta callejera tradicional que cada Navidad reúne a amigos y vecinos de la referida barriada.

Señalan que el joven reclamó a los agentes por la forma agresiva en que intervinieron la celebración. Fue en ese momento cuando, según las versiones recogidas, un policía le disparó por la espalda, impactándolo en la cabeza.

Gravemente herido, Miranda Flete fue trasladado de urgencia a un centro de salud privado de Santiago, donde permaneció ingresado en estado crítico hasta el 29 de diciembre, fecha en que fue declarado fallecido.

El agente detenido será presentado en las próximas horas ante un juez para el conocimiento de la medida de coerción.

Una fuente ligada al proceso informó que el Ministerio Público solicitará prisión preventiva en su contra.