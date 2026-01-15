Búsqueda de Brianna Genao se concentra este jueves en un radio de tres kilómetros cuadrados

Un agente de la Policía Nacional resguarda la zona de búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario en Barrero, Puerto Plata, tras 15 días de su desaparición. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Durante la mañana de este jueves, las autoridades reforzaron el amplio operativo de búsqueda para dar con el paradero de Brianna Genao Rosario, la niña de tres años desaparecida desde el 31 de diciembre en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

De acuerdo con una fuente vinculada al proceso, los equipos de rescate rastrean actualmente un radio aproximado de tres kilómetros cuadrados, área que fue ampliada tras la incorporación de técnicos y unidades caninas del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quienes colaboran con organismos castrenses y de seguridad de la República Dominicana.

Los miembros del organismo estadounidense llegaron al lugar pasadas las 8:00 de la mañana de este jueves, aunque su integración formal al operativo se produjo el miércoles, reforzando las labores de búsqueda en la zona.

Durante la jornada, se registró un accidente que involucró a uno de los técnicos del FBI, quien fue asistido de inmediato por paramédicos del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

15 días de la desaparición

Este jueves, se cumplen 15 días de la desaparición de la menor de edad, mientras las autoridades mantienen restringido el acceso de los miembros de la prensa al área de búsqueda donde avanzan las labores de rastreo y levantamiento de evidencias.

La niña fue vista por última vez el 31 de diciembre, cuando jugaba en el patio de la vivienda de un pariente en la referida comunidad.

En las primeras etapas de la investigación, las autoridades informaron que dos tíos abuelos de la menor habrían confesado su responsabilidad en la desaparición.

Según versiones ofrecidas a los investigadores, los sospechosos indicaron que enterraron el cuerpo de la niña, aunque alegaron no recordar el lugar exacto debido a que el hecho ocurrió en medio de la oscuridad.

A pesar de la confesión, los hombres hombres no han sido sometidos a la justicia.