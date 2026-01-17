Apresan cinco personas vinculadas a red dedicada a robos en tiendas del Distrito Nacional

Parte de las mercancías ocupadas por la Policía, entre ellas pantalones y artículos de higiene personal presuntamente sustraídos de establecimientos comerciales. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó que fueron apresadas cinco personas vinculadas a una presunta estructura delictiva dedicada al robo mediante descuido en diferentes establecimientos comerciales del país.

De acuerdo con una nota de prensa, las personas fueron detenidas mediante un operativo realizado la noche del miércoles 15 de enero en el sector Villa Consuelo, Distrito Nacional, y estuvo encabezado por un equipo de la Oficina de Operaciones de Robos.

Los detenidos fueron identificados como Luciano de los Santos, alias "Germo"; Jorge Hernández Adames, alias "El Flaco"; Ramón Alberto Gómez Urtarte, alias "Junior"; Diosmeris Rodríguez y Miguelina Guzmán.

Las autoridades informaron que los apresados se desplazaban a bordo de un vehículo Subaru Pleó 2018, azul claro, placa AA40446, el cual fue interceptado en la calle Felipe Vicini Perdomo esquina Daniel Henríquez. Al requisar el baúl del automóvil, los agentes ocuparon un saco color verde que contenía diversas mercancías presuntamente sustraídas.

Artículos sustraídos

Entre los artículos ocupados figuran pantalones, desodorantes, cepillos dentales, cremas, jabones y otros productos de uso personal. Al ser cuestionada sobre la procedencia de las mercancías, la detenida, Miguelina Guzmán, admitió que los artículos habían sido robados y que se encontraban en el lugar con fines de venta a Ramón Alberto Gómez Urtarte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/17/whatsapp-image-2026-01-17-at-13321-pm-32427a1a.jpeg Vehículo intervenido por la Policía Nacional en Villa Consuelo, donde fueron ocupadas diversas mercancías presuntamente sustraídas durante operativos contra robos en tiendas comerciales. (FUENTE EXTERNA)

Las investigaciones preliminares indican que los detenidos forman parte de una estructura organizada dedicada al robo mediante descuido en tiendas comerciales. Tanto las evidencias ocupadas como los apresados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.