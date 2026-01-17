Apresan a un hombre por ataque a tiros en Villa Duarte que dejó muertos a un niño y una mujer

Jorge Alberto Ozuna Marte (a) "Gungun", apresado por la Policía, junto a Gabriel Pérez Gómez, alias "Gaby", quien permanece prófugo y está vinculado al ataque armado ocurrido en Villa Duarte. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este sábado que fue apresado un hombre señalado como uno de los presuntos autores del ataque a tiros ocurrido el 11 de diciembre de 2025 en el sector Villa Duarte, municipio Santo Domingo Este, que dejó muertos un niño de 10 años y una mujer de 63, además de una mujer herida.

Se trata de Jorge Alberto Ozuna Marte, alias "Gungun", quien fue arrestado mediante la orden judicial No. 530-2025-EMES-03206, por su presunta implicación en la muerte del menor Josué Rodne, de 10 años, y de María Mercedes Arias Amador, de 63 años, así como por las heridas de bala ocasionadas a Marie Benítez Rodne, de 47.

Arma ocupada

De acuerdo con una nota de prensa, las autoridades ocuparon una pistola marca Glock 45, calibre 9 milímetros, la cual, tras análisis realizados por la División de Balística Forense, presentó coincidencia con uno de los casquillos recolectados en la escena del crimen, fortaleciendo el expediente acusatorio.

El hecho ocurrió la noche del 11 de diciembre, cuando varias personas armadas, a bordo de una yipeta negra, descendieron del vehículo y realizaron múltiples disparos contra un grupo de ciudadanos que se encontraba en las inmediaciones de una paletera, en circunstancias que aún se investigan.

Como resultado del ataque, el niño Josué Rodne falleció a causa de una herida de bala en la cabeza, mientras que María Mercedes Arias Amador murió el 14 de diciembre, días después del suceso, mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras. La señora Marie Benítez Rodne sobrevivió tras resultar herida en una pierna.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/17/whatsapp-image-2026-01-17-at-122222-pm-c15cb92d.jpeg Gabriel Pérez Gómez, alias "Gaby", quien permanece prófugo y está vinculado al ataque armado ocurrido en Villa Duarte. (FUENTE EXTERNA)

Vehículo incinerado y otros implicados

Las investigaciones permitieron localizar incinerada en un cañaveral del distrito municipal San Antonio de Guerra la yipeta Kia Sorento, color negro, utilizada por los agresores. El vehículo figuraba a nombre de Miguel Ángel Alejo Núñez, quien fue apresado previamente por su vinculación al caso, al presuntamente facilitar el medio de transporte.

Asimismo, las autoridades identificaron como presuntos implicados a Gabriel Pérez Gómez, alias "Gaby", y Albert Ricardo Peña Feliz, alias "La Pipa", este último entregado anteriormente a las autoridades. Mientras que, mantienen las labores de búsqueda para dar con otros involucrados en el hecho.

La Policía Nacional informó que Ozuna Marte será puesto a disposición del Ministerio Público, junto con las evidencias recopiladas, para los fines legales correspondientes.