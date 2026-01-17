La Policía defiende manejo informativo en caso de niña desaparecida en Imbert

Las autoridades mantienen acordonada la zona en la que buscan a la niña Brianna Genao, desaparecida desde el 31 de diciembre en el municipio Imbert, provincia Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

A 17 días de la desaparición de la niña Brianna Genao, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, respondió a las quejas expresadas por algunos periodistas y medios de comunicación sobre la lentitud en el suministro de informaciones oficiales relacionadas con el caso.

Pesqueira explicó que las investigaciones sobre personas desaparecidas, especialmente cuando involucran a menores de edad, requieren un manejo altamente responsable de la información para no afectar el curso de las pesquisas ni el trabajo del Ministerio Público, las cuales se desarrollan con el apoyo de organismos nacionales y en colaboración internacional.

"Comprendo la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y los influencers o creadores de contenido de informar, así como la nuestra de mantener a la ciudadanía debidamente informada. No obstante, es importante recordar que los casos de personas desaparecidas son altamente delicados", expresó el portavoz policial.

Entorpecer las investigaciones

El vocero advirtió que la divulgación anticipada de datos no confirmados o la emisión de conclusiones apresuradas podría entorpecer las labores de los fiscales e investigadores.

"Estas investigaciones requieren tiempo y un manejo responsable de la información. Adelantar datos o emitir conclusiones antes de que las autoridades concluyan su trabajo podría afectar las labores de los fiscales e investigadores", sostuvo el oficial.

Pesqueira aseguró que las autoridades mantienen su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, pero reiteró que toda información será ofrecida conforme avancen las investigaciones y cuando el proceso lo permita.

"Toda información será ofrecida en el momento oportuno, respetando el debido proceso y la sensibilidad del caso", puntualizó.

El caso de la desaparición de la niña Brianna Genao, ocurrido el pasado 31 de diciembre en la comunidad Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, continúa bajo investigación por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público, con la colaboración técnica de personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI), adscrito a la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente sobre resultados concluyentes.