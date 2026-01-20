Acusado de doble homicidio fue ultimado por miembros de la Policía

Casquillos de balas recolectados en la escena de un hecho. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre identificado como Martín Díaz Martínez, alias "Mingo", fue ultimado la tarde de ayer, lunes, por miembros de la Policía Nacional, en un hecho ocurrido en el kilómetro 18 de la Autopista Duarte.

Las autoridades alegan que Díaz Martínez disparó contra miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y agentes de la Policía Preventiva que intentaron arrestarlo.

Trasladan cuerpo al Inacif

Martín Díaz Martínez era buscado como el principal sospechoso de la muerte a tiros de Rafely Peralta Romero y Israel Medina, quienes fueron asesinados también ayer lunes en el interior de un establecimiento de bebidas alcohólicas en el sector La Joya, ubicado en el kilómetro 14 de la Autopista Duarte.

Tras el enfrentamiento, el cuerpo de Díaz Martínez fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos legales correspondientes.

En tanto que las autoridades continúan con las investigaciones sobre el caso.