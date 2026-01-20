Policía desmiente rapto de menor en La Vega y aclara que se trató de un intento de robo
Las indagatorias preliminares establecen que una persona, aún en proceso de identificación, penetró a una residencia con fines delictivos, sin que se produjera intento alguno de rapto
La Policía Nacional desmintió este lunes la información difundida en algunos medios de comunicación sobre un supuesto rapto o secuestro de un menor en una comunidad de la provincia La Vega, y aclaró que el hecho corresponde a un presunto intento de robo en una vivienda.
Según explicó la institución, la aclaración se produjo tras activar los protocolos de verificación e investigación, que incluyeron el análisis de versiones difundidas en redes sociales y otros espacios informativos.
Las indagatorias preliminares establecen que una persona, aún en proceso de identificación, penetró a una residencia con fines delictivos, sin que se produjera intento alguno de rapto.
- El informe indica, además, que el individuo salió del lugar a bordo de una yipeta roja, cuyos demás datos no han sido precisados.
Verificar la información
La Policía Nacional reiteró que la versión inicial sobre un secuestro es falsa y llamó a los medios de comunicación, creadores de contenido e influenciadores a verificar las informaciones con fuentes oficiales antes de difundir noticias sensibles.
La institución advirtió que este tipo de rumores puede generar alarma social, desinformación y afectar a las familias involucradas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la transparencia, la verdad y la seguridad ciudadana, exhortando a la población a informarse a través de canales oficiales.