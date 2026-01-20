Policía desmiente rapto de menor en La Vega y aclara que se trató de un intento de robo

La Policía Nacional reiteró que la versión inicial sobre un secuestro es falsa y llamó a los medios de comunicación, creadores de contenido e influenciadores a verificar las informaciones con fuentes oficiales antes de difundir noticias sensibles. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional desmintió este lunes la información difundida en algunos medios de comunicación sobre un supuesto rapto o secuestro de un menor en una comunidad de la provincia La Vega, y aclaró que el hecho corresponde a un presunto intento de robo en una vivienda.

Según explicó la institución, la aclaración se produjo tras activar los protocolos de verificación e investigación, que incluyeron el análisis de versiones difundidas en redes sociales y otros espacios informativos.

Las indagatorias preliminares establecen que una persona, aún en proceso de identificación, penetró a una residencia con fines delictivos, sin que se produjera intento alguno de rapto.

El informe indica, además, que el individuo salió del lugar a bordo de una yipeta roja, cuyos demás datos no han sido precisados.

Verificar la información

La Policía Nacional reiteró que la versión inicial sobre un secuestro es falsa y llamó a los medios de comunicación, creadores de contenido e influenciadores a verificar las informaciones con fuentes oficiales antes de difundir noticias sensibles.

La institución advirtió que este tipo de rumores puede generar alarma social, desinformación y afectar a las familias involucradas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la transparencia, la verdad y la seguridad ciudadana, exhortando a la población a informarse a través de canales oficiales.