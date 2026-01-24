×
Intento de feminicidio
Apresan a joven acusado de darle 42 puñaladas a su expareja embarazada en Santiago

El imputado permanece ingresado en un centro de salud y será presentado ante el Ministerio Público

    Expandir imagen
    Apresan a joven acusado de darle 42 puñaladas a su expareja embarazada en Santiago

    La Policía Nacional informó que se encuentra bajo custodia policial el joven acusado de herir con múltiples estocadas a su expareja embarazada, durante un hecho ocurrido el 21 de enero, en el sector Bella Vista, provincia Santiago.

    La institución indicó que el detenido fue identificado como Alex Ovalle Canales, quien permanece ingresado en un centro de salud, debido a una condición médica presentada al momento de su apresamiento. 

    Una vez reciba el alta médica, será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

    42 estocadas

    La mujer, de 23 años, fue trasladada de emergencia a un centro de salud por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, tras presentar múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

    Las autoridades señalaron que ella fue sometida de manera inmediata a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de las lesiones. 

    Su estado de salud es estable y se mantiene bajo estricta supervisión médica. Como consecuencia de las heridas sufridas, se produjo la pérdida del embarazo.

    El proceso investigativo continúa en coordinación con las autoridades judiciales competentes, a fin de esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

    Según Amandi Muñoz, hermana de la víctima, su pariente tenía cuatro meses de gestación y el mismo tiempo separada del agresor.

    Muñoz contó que, en horas de la mañana del miércoles 21 de enero, la joven acudió a la vivienda de su expareja para buscar un dinero con el que pretendía realizarse una sonografía, momento que el hombre aprovechó para herir a la mujer que llevaba a su hijo en el vientre.

    "Ella fue a la casa de él a buscar un dinero para una sonografía... Ella me explicó que él le daba muchas puñaladas y seguía; ella le decía que no aguantaba más", narró la entrevistada.

    TEMAS

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.