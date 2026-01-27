Miembros de la Policía ultiman a un hombre en Higüey

Miembros de la Policía Nacional ultimaron a tiros a un hombre en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.

Versiones de la institución establecen que Santiago Payano Paredes, dominicano, de 37 años, era activamente buscado por su presunta vinculación a varios robos agravados a mano armada.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche del domingo 25 de enero, cuando presuntamente agentes policiales intentaban arrestarlo en cumplimiento de la orden judicial No. 973-2025-EMES-11560.

Supuestamente Payano Paredes enfrentó de manera violenta a los agentes, realizando múltiples disparos con un arma de fuego que portaba de forma ilegal.

En el supuesto intercambio resultó herido Payano, quien fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de La Altagracia, donde falleció producto de un shock hemorrágico mientras recibía atenciones médicas.

Arma ilegal

Al hospital se presentaron miembros de la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), acompañados de representantes del Ministerio Público y la médico legista, quienes realizaron el levantamiento del cadáver.

En la escena del enfrentamiento, técnicos de la Policía Científica ocuparon un revólver calibre .38 milímetros, marca Colt, con dos cápsulas y dos casquillos mutilados en su tambor, arma que el fallecido portaba al momento del hecho.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los estudios correspondientes, incluyendo necrodactilares y prueba de absorción atómica, como parte del proceso legal.