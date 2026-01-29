Apresan a hombre con 24 órdenes de arresto que se encontraba prófugo de la justicia

Erick Jhoan Riveras Cordero, detenido por la Policía Nacional tras permanecer prófugo y figurar con 24 órdenes de arresto por distintos delitos, entre ellos la presunta falsificación de documentos. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre que se encontraba prófugo de la justicia y que era buscado por las autoridades judiciales, fue apresado por miembros de la Policía Nacional, a través del Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados.

Mediante una nota de prensa, la institución informó que el detenido es Erick Jhoan Riveras Cordero , quien figuraba en condición de rebeldía ante los tribunales. Riveras Cordero tenía 24 órdenes de arresto por la presunta comisión de diversos delitos, incluyendo la falsificación de documentos.

Será sometido a la justicia

El apresamiento de Riveras Cordero se produjo como parte de los operativos coordinados por la Policía Nacional para dar con la captura de personas que evaden la acción de la justicia, garantizando así el cumplimiento de las leyes y la protección de la ciudadanía.

Tras su captura, Riveras Cordero será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.