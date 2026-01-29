La Policía Nacional busca a joven que mató a su hermana de 13 años en San Francisco de Macorís

Las hermanas Anelsy Ceballos de Jesús (derecha), quien falleció tras recibir impactos de bala, y Ankelsy Valerio de Jesús (izquierda), señalada como la presunta responsable del hecho. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional activó la búsqueda y captura de una joven de 22 años señalada como la presunta responsable de ultimar a su hermana de 13, durante un hecho ocurrido en el sector Taína, del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Se trata de Ankelsy Valerio de Jesús, quien presuntamente disparó en varias ocasiones contra su hermana, en un suceso registrado en las afueras de una residencia, luego de originarse una riña entre ambas, de acuerdo con las investigaciones preliminares.

La víctima fue identificada como Anelsy Ceballos de Jesús, quien falleció a causa de un shock hemorrágico provocado por heridas de proyectil de arma de fuego, según certificó el médico legista.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución del orden, en el mismo incidente resultó gravemente herido Enmanuel Núñez Batista, de 20 años, quien permanece ingresado recibiendo atenciones médicas.

En la escena del hecho fueron recolectados varios casquillos calibre 9 milímetros, así como tres armas blancas.

Las autoridades informaron que el conflicto familiar se encuentra bajo investigación, en coordinación con el Ministerio Público, mientras exhortan a la presunta agresora a entregarse por la vía que considere pertinente.

Madre asegura desconocer el conflicto

A través de un video difundido en redes sociales, la madre manifestó que desconocía la existencia de conflictos entre sus hijas . Asimismo, indicó que Anelsy no residía con ella y que la presunta agresora mantenía una actitud conflictiva en el hogar. "La grande no hablaba conmigo", afirmó.

A su vez, pidió a su hija que se entregue a las autoridades y que explique "por qué mató a su hermana".

Hecho captado en cámara

El incidente quedó captado por cámaras de vigilancia, las cuales muestran el momento en que las hermanas se encontraban juntas, hasta que Valerio de Jesús, presunta responsable, agrede a un joven que se encontraba con la hoy occisa, lo que desencadena una pelea entre ambas.

Momentos después, Valerio de Jesús aparece con un arma de fuego y realiza varios disparos que provocaron la muerte de su hermana y dejaron herido a un joven.

El posible detonante

Según un testigo que supuestamente presenció el hecho, el incidente se habría originado cuando la hermana mayor llegó a una vivienda y encontró a un hombre, presuntamente esposo de la menor, agrediendo físicamente a la hoy occisa.

Al intervenir para defenderla, se habría producido una pelea entre las hermanas, que escaló de manera violenta.

Según el testigo, en medio del forcejeo, se realizaron varios disparos, alcanzando mortalmente a la adolescente y dejando supuestamente a otra persona herida. Se trata de un joven que recibió al menos dos impactos de bala y que se encuentra recibiendo atenciones médicas.