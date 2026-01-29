Joven que mató a hermana: pensé que iba a salvarla de un monstruo

Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, señalada como la presunta responsable de la muerte de su hermana, Anelsy Ceballos de Jesús, de 13 años.

Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, señalada como la autora de la muerte a tiros de su hermana de 13 años, Anelsy Ceballos de Jesús, se entregó este jueves a la Dirección Regional de la Policía Nacional en La Vega.

En sus declaraciones, la joven aseguró sentirse arrepentida y sostuvo que no disparó directamente contra su hermana , sino contra su cuñado, a quien acusó de maltratar a la menor.

"Yo pensé que iba a salvar a mi hermana de un monstruo, y el monstruo terminé siendo yo. Pero yo nunca le tiré a ella, nunca, a él sí", afirmó.

Maltratos

Según relató, ella y su cuñado habían tenido discusiones previas debido al maltrato que el hombre ejercía sobre su hermana , situación que se habría prolongado desde antes del hecho. La joven narró que su hermana intentó intervenir en el momento del incidente, poniéndose como "escudo" sin que ella tuviera intención de hacerle daño.

Asimismo, relató que vecinos le habían comentado que su hermana era maltratada.

Sobre el arma utilizada, Ankelsy indicó que la encontró en una casa abandonada donde vivían anteriormente y que no tenía intención de usarla contra su hermana. "Cuando ella vio que yo fui a disparar, se puso como su escudo, yo nunca quise hacerle daño a mi hermana, yo sería incapaz de eso", agregó.

El hecho ocurrió la noche de ayer miércoles en el sector Taína, del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte. La adolescente falleció a causa de múltiples impactos de bala, mientras que las autoridades aún investigan las circunstancias y los motivos que desencadenaron el homicidio.

La joven se encuentra bajo custodia de las autoridades, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Un herido en el hecho

De acuerdo con una nota de prensa de la institución del orden, en el mismo incidente resultó gravemente herido Enmanuel Núñez Batista, de 20 años, quien permanece ingresado recibiendo atenciones médicas.

En la escena del hecho fueron recolectados varios casquillos calibre 9 milímetros, así como tres armas blancas.