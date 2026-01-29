Joven buscada por la muerte de su hermana se entrega en destacamento policial de La Vega

Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, señalada como la presunta responsable de la muerte de su hermana, Anelsy Ceballos de Jesús, de 13 años. ( FUENTE EXTERNA )

La joven señalada de manera preliminar como la responsable de la muerte a tiros de su hermana de 13 años, se entregó este jueves a la Dirección Regional de la Policía Nacional en la provincia La Vega.

Se trata de Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, quien era buscada por las autoridades tras ser identificada como la presunta autora del homicidio de su hermana menor, Anelsy Ceballos de Jesús, de 13 años, en un hecho ocurrido la noche del miércoles en el sector Taína, del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

De acuerdo con informaciones iniciales ofrecidas por la Policía Nacional, la adolescente falleció a causa de múltiples impactos de bala, sin que hasta el momento se hayan establecido las circunstancias ni los motivos que desencadenaron el hecho.

Un herido en el hecho

De acuerdo con una nota de prensa de la institución del orden, en el mismo incidente resultó gravemente herido Enmanuel Núñez Batista, de 20 años, quien permanece ingresado recibiendo atenciones médicas.

En la escena del hecho fueron recolectados varios casquillos calibre 9 milímetros, así como tres armas blancas.

Las autoridades informaron que el conflicto familiar se encuentra bajo investigación, en coordinación con el Ministerio Público.