Cámaras de vigilancia captaron la secuencia de hechos que culminó con la muerte de una adolescente de 13 años en el sector Taína, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

En uno de los vídeos se observa el momento en el que las hermanas se encontraban juntas en las afueras de una residencia, hasta que Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años y señalada como la presunta responsable, agrede físicamente a un joven que aparentemente discutía con la hoy occisa, Anelsy Ceballos de Jesús.

El joven responde lanzándole un objeto, lo que desencadena una pelea entre ambas mujeres.

El audiovisual muestra que posteriormente en la riña se involucraron los tres y que, en un momento, el joven agrede físicamente a Valerio de Jesús, manteniéndola agarrada en el suelo. Segundos después reaparece la hoy occisa portando un machete.

Las imágenes evidencian cómo el hecho violento escala rápidamente y, momentos más tarde, otra cámara de seguridad capta cuando Valerio de Jesús reaparece portando un arma de fuego y, sin mediar palabras, realiza varios disparos que provocaron la muerte de su hermana y dejaron herido a un joven, quien se presume es el mismo que aparece en el video.

Los proyectiles impactaron mortalmente a la menor, quien falleció en el lugar a causa de un shock hemorrágico provocado por heridas de bala, según certificó el médico legista.

El joven herido en el hecho fue identificado como Enmanuel Núñez Batista, de 20 años, quien recibió al menos dos impactos y permanece ingresado bajo atenciones médicas.

Tras el tiroteo, la joven emprendió la huida. La Policía Nacional informó que activó su búsqueda y captura, mientras que en la escena del hecho las autoridades recolectaron varios casquillos calibre 9 milímetros, así como tres armas blancas.

Madre dice desconocer conflictos

La madre de las jóvenes aseguró que desconocer la existencia de conflictos entre sus hijas. A través de un video difundido en redes sociales, explicó que la menor fallecida no residía con ella y que, aunque la presunta agresora mantenía una conducta conflictiva en el hogar, nunca tuvo conocimiento de problemas directos entre ambas.

Visiblemente afectada, pidió a su hija que se entregue a las autoridades y que explique "por qué mató a su hermana".

La Policía Nacional mantiene el caso bajo investigación en coordinación con el Ministerio Público, para esclarecer las circunstancias del incidente.