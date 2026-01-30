×
Arrestan hombre por estafa en redes sociales

El detenido permanece bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes

    Expandir imagen
    Arrestan hombre por estafa en redes sociales
    Un agente policial traslada a un hombre detenido. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional anunció este viernes sobre el arresto de hombre acusado de realizar una estafa electrónica mediante la presunta venta de muebles a través de redes sociales.

    El detenido fue identificado como José Alberto de la Cruz Jerez, apresado en cumplimiento de la orden judicial No. 973-2025-EMES-00959.

    • Según una nota de prensa, las autoridades indicaron que De la Cruz Jerez recibió en su cuenta bancaria dos transferencias por un total de 32,400 pesos, dinero que habría sido obtenido mediante la estafa cometida a través de Instagram y WhatsApp.
    Modo de operación de la estafa

    En ese sentido, indicaron que las investigaciones establecen que el modus operandi consistía en ofrecer a la víctima, vía WhatsApp, la venta de un juego de muebles, logrando que esta realizara los depósitos acordados, sin recibir posteriormente el artículo ni que se le devolviera el dinero.

    El detenido permanece bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras la Policía Cibernética continúa las indagatorias para identificar posibles víctimas y esclarecer la magnitud del fraude.

