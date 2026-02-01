×
Identifican hombre hallado muerto por herida de armas de fuego en canal de riego de La Vega

La Policía investiga las circunstancias en las que perdió la vida de manera violenta Pedro Alexander Pérez Reyes

    Se investiga circunstancias en las que perdió la vida Pedro Alexander Pérez Reyes, cuyo cadáver fue hallado en canal de riego (FUENTE EXTERNA/ARCHIVO)

    La Policía Nacional identificó al hombre hallado sin vida en un canal de riego del sector Ranchito, en el municipio de La Vega, cuyos restos  presentan una herida de proyectil de arma de fuego.

    La  institución del orden dijo que investiga para esclarecer las circunstancias en la que pereció Pedro Alexander Pérez Reyes.

    • De manera preliminar, se determinó que Pérez Reyes murió a causa de una herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida en la región occipital.

    Cargaba un celular

    Durante el procesamiento de la escena, agentes investigadores y miembros de la Policía Científica colectaron un teléfono celular, el cual será analizado.

    El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes.

    La Policía Nacional indicó que mantiene abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y proceder a la identificación y sometimiento de los responsables conforme a la ley.

