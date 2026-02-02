Engaño por Facebook con viaje "todo incluido" terminó en el asesinato de tres mujeres en el río Caña

Una mujer yace sin vida con la mano extendida. ( FUENTE EXTERNA )

Todo comenzó con un mensaje en Facebook. La promesa de un viaje "todo incluido" para salir de Haití se convirtió en el punto de partida de un esquema criminal que terminó con el asesinato de tres mujeres, cuyos cuerpos mutilados fueron arrojados al río Caña, en la zona fronteriza entre Haití y la República Dominicana.

Según informaciones obtenidas por Diario Libre, las víctimas fueron atraídas con la oferta de viajes ilegales a distintos países, que incluían documentos y transporte, a cambio de apenas dos mil gourdes.

El contacto inicial se realizaba a través de la red social, donde los responsables se ganaban su confianza antes de coordinar los encuentros.

Una vez aceptada la propuesta, las mujeres acudían con sus pertenencias y quedaban bajo el control de los agresores durante varios días.

Durante ese tiempo, eran despojadas de su dinero y objetos personales, antes de ser abusadas y asesinadas. Posteriormente, sus cuerpos eran arrojados al río Caña, un afluente que separa ambos países.

Tres víctimas, un patrón

Los casos presentan similitudes tanto en la forma de captación como en el destino final de las víctimas, lo que permitió a las autoridades identificar un patrón común.

Las muertes ocurrieron el 29 de noviembre de 2025, el 3 de enero y el 17 de enero de 2026.

Dos de los cuerpos fueron encontrados del lado haitiano del río, mientras que uno apareció en territorio dominicano, en la provincia Elías Piña.

Hechos ocurridos en Haití

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, aclaró que, aunque uno de los cuerpos fue hallado en suelo dominicano, los crímenes ocurrieron en territorio haitiano.

"Son casos del vecino país, pero por tratarse de una zona fronteriza se les ha dado seguimiento", explicó.

Investigación conjunta

Ante la complejidad del caso, autoridades dominicanas y haitianas mantienen una investigación coordinada, con equipos desplegados a ambos lados de la frontera, realizando entrevistas y recopilando información.

Hasta el momento se registran tres víctimas, y las pesquisas continúan para identificar y someter a los responsables de este esquema criminal, que evidencia el uso de plataformas digitales para engañar a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Avances en el proceso

Como parte de las investigaciones, el Ministerio de Defensa informó la detención de un ciudadano haitiano en la zona fronteriza de Elías Piña, señalado por su presunta vinculación con los hechos.

Se trata de Chin Laduse, quien fue encontrado oculto entre matorrales a orillas del río Caña, acompañado de un menor de edad, también haitiano, a quien identificó como su hijo.

De igual forma, la Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de Yandel Shadel, señalado como uno de los presuntos cabecillas de la estructura y vinculado de manera preliminar con uno de los homicidios, aspecto que aún se encuentra bajo investigación.