La Policía Nacional informó este miércoles que mantiene activa la búsqueda de un hombre identificado como Ebel Noel Reinoso Dolville, alias "Doble K", señalado como el presunto autor de un homicidio ocurrido durante un asalto a un colmado en el sector Villa Olímpica, en la zona sur de Santiago.

El hecho se produjo en horas de noche del martes, cuando el joven Cheifry Escarramán Vargas, de 19 años, perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala.

El suceso se registró en medio de un asalto perpetrado por dos individuos que se desplazaban en motocicletas y portaban cascos protectores.

Durante el incidente también resultó herido Luis Rafael Monción Reyes, de 30 años, uno de los presuntos asaltantes, quien presenta heridas de bala en el brazo y el tórax izquierdo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/whatsapp-image-2026-02-04-at-105121-am-e7dc75f7.jpeg Fachada del colmado en el sector Villa Olímpica, Santiago, donde se produjo el homicidio durante un asalto la noche del martes. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Monción Reyes permanece ingresado en un centro de salud bajo custodia policial y, de acuerdo con informes preliminares, admitió su participación en el hecho.

Las investigaciones indican que los agresores llegaron al establecimiento comercial y anunciaron el asalto. En medio de un forcejeo, uno de ellos realizó varios disparos, provocando la muerte del joven y dejando herido a su cómplice.

Sustraen artículos

Tras el ataque, los individuos sustrajeron varias prendas de color amarillo, presumiblemente de oro, y emprendieron la huida.

En la escena del crimen, agentes de la Policía Científica recolectaron dos casquillos calibre 9 milímetros, una pistola, un teléfono celular y un equipo DVR, evidencias que fueron incorporadas al proceso investigativo.

La Policía Nacional pidió a "Doble K" a entregarse por la vía que considere pertinente, al tiempo que aseguró que continúan las labores de localización y captura para ponerlo a disposición de la justicia.

El cadáver de la víctima fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes, mientras el caso sigue bajo investigación para su posterior sometimiento a la justicia.