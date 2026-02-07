Policías matan a un hombre en el sector Los Frailes

Miembros de la Policía Nacional ultimaron a un hombre al que sindican como un reconocido delincuente, vinculado a múltiples hechos criminales, incluyendo homicidios.

El hecho se registró la tarde de ayer, 6 de febrero, durante un operativo realizado en el sector Los Frailes, en el municipio Santo Domingo Este, como parte de las labores de localización y captura que mantenían las autoridades en contra del hombre, solo identificado como "Tulile Palomería".

Según las autoridades, el hombre falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, a causa de múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, sufridas durante un supuesto enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/07/whatsapp-image-2026-02-07-at-92649-am-1cb03e33.jpeg

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió cuando miembros del Dicrim realizaban labores de investigación para dar con el paradero del ciudadano, quien era activamente buscado mediante varias órdenes de arresto por su presunta implicación en homicidios y otros hechos violentos.

Entre las órdenes que pesaban en su contra figuran la No. 2025-AJ00502698, de fecha 11 de agosto de 2025, por ocasionar herida de bala a un ciudadano; la No. 2025-AJ0058460, del 1 de septiembre de 2025, por la muerte de una persona; y la No. 2026-AJ0002783, del 13 de enero de 2026, relacionada con otro hecho homicida ocurrido en el municipio de Pedro Brand.

El informe policial establece que, mientras la patrulla transitaba por la calle José Francisco Peña Gómez, casi esquina calle Progreso, el hoy occiso avistó a los agentes y abrió fuego contra ellos, utilizando un arma de cañón corto.

En la escena del enfrentamiento, según la Policía, recolectaron como evidencias una pistola calibre 9 milímetros, modelo Model 75, numeración F9225, así como dos casquillos, un chaleco antibalas de la Policía Nacional y tres celulares.