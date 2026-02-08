Se incendia vivienda en el residencial Constelación en el Distrito Nacional

No se encontraban habitantes al momento del incendio. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

La terraza de una vivienda de tres niveles ubicada en la calle Osa Menor del residencial Constelación, Jardines de Gala, se incendió en la tarde de este domingo.

El incendio inició alrededor de las 6:25 de la tarde y ya para las 7:15 de la noche estaba sofocado.

"Solo se incendió la parte de la terraza el cuarto nivel y del tercer nivel lo único que se afectó fue el toldo de ambas ventanas y un inmobiliario que estaba en el balcón", explicó el mayor Gustavo Cabral, supervisor nocturno del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Te puede interesar Incendio afecta nueve locales comerciales en Santiago

Roger Lantigua, dueño del edificio y quien reside en el primer piso, dijo que se dio cuenta de que algo pasaba cuando explotaron las ventanas.

La joven Nayeli Almonte, quien residen en el tercer piso, dijo que no escuchó nada, sin embargo, los vecinos acudieron a su puerta para que saliera de la casa.

"Me cambié, me puse algo y salí corriendo", afirmó.

No se registran heridos ni pérdidas humanas.

El equipo técnico se encuentra haciendo la evaluación para determinar qué causó el incendio.

Unas cinco unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional trabajaron en conjunto para sofocar rápidamente el siniestro. Al lugar también asistió el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y la Policía Nacional.

Te puede interesar Revelan causa del conato de incendio en sede del Sistema 9-1-1; descartan daños estructurales