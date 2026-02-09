Policía mata a tres presuntos implicados en robo a joyería en San Pedro de Macorís

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, muestra imágenes de la escena durante una rueda de prensa, en la que ofrece detalles del operativo en el que murieron tres jóvenes tras un presunto enfrentamiento con agentes del Dicrim. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Tres jóvenes murieron la madrugada de este lunes durante un operativo de la Policía Nacional, luego de ser señalados como responsables del robo de una joyería ocurrido el domingo en la provincia San Pedro de Macorís.

El vocero policial, Diego Pesqueira, informó que los individuos formaban parte de una "peligrosa estructura criminal" dedicada al atraco de comercios, especialmente de joyas.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:40 de la madrugada en una cabaña ubicada en la avenida Jacobo Majluta, sector Sabana Perdida, en el municipio Santo Domingo Norte, cuando agentes adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) daban seguimiento a los presuntos responsables del citado atraco.

Según el reporte, al verse acorralados, los jóvenes dispararon a los uniformados, generándose un intercambio de disparos que resultó en la muerte de los tres.

Dos de ellos fallecieron mientras recibían atención médica en el Hospital Dr. Ney Arias Lora, y el tercero murió en el lugar.

Entre los muertos figura Yosmal Guzmán Cabrera, alias "El Flaco", de 24 años, y otro apodado "El Black" y/o "El Rata"; mientras el tercero permanece sin identificación.

Evidencias

En la escena, la Policía Científica colectó múltiples evidencias, incluyendo armas de fuego, casquillos, chalecos antibalas, bombas lacrimógenas, pasamontañas, mochilas, prendas de color amarillo y otros objetos, así como un vehículo que fue puesto bajo custodia para fines de investigación.

El robo ocurrió ayer domingo en el establecimiento comercial "Máximo Joyería", ubicado en la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó, en la referida ciudad.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de otros miembros del grupo y la estructura criminal.