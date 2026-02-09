Hombre muere ahogado en un río de Santa Cruz de Gato, en La Altagracia

Identifican como Williams Enrique de Aza Encarnación, el hombre que perdió la vida tras ahogarse en un río en la provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre perdió la vida tras ahogarse en un río del sector Santa Cruz de Gato, provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Williams Enrique de Aza Encarnación, residente en el sector Villa Hermosa, quien falleció a consecuencia de asfixia por inmersión.

El hecho ocurrió mientras se encontraba en el afluente junto a su pareja, Ashley Pamela Pilier Valerio, de 19 años de edad, quien al presentar dificultades para salir, pidió auxilio.

De acuerdo con el testimonio de un hombre identificado como Bienvenido Santana, logró rescatar a ambos y llevarlos hasta la orilla; sin embargo, al momento del rescate, Williams Enrique de Aza Encarnación ya no presentaba signos vitales.

Levantamiento del cuerpo

Posteriormente, se realizó una llamada al Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1, acudiendo al lugar miembros de los organismos correspondientes, para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.