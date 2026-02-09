Una joven de 20 años muere al lanzarse de la plaza Ágora Mall

Carpa colocada por autoridades de Ágora Mall donde ocurrió la tragedia. ( FUENTE EXTERNA )

Una persona murió luego haberse lanzado este lunes del parqueo del centro comercial Ágora Mall, en el Distrito Nacional.

La occisa fue identificada como Liselot Vargas Vargas, de 20 años de edad, de acuerdo a informaciones oficiales ofrecidas a Diario Libre.

Al lugar del hecho se presentó una unidad de la Policía Nacional, una ambulancia del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 9-1-1, y una unidad de Instituto de Ciencias Forense (Inacif), para levantar el cuerpo, que cayó en el parqueo de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Las autoridades acordonaron la zona, evitando el paso y la visibilidad del hecho. En la escena se pudo observar una carpa blanca, que limitaba el área donde cayó el cuerpo.

En una comunicado publicado a través de las redes sociales, Ágora Mall indicó que las autoridades competentes y el equipo del centro activaron los protocolos de seguridad, tan pronto ocurrió el suceso, "para salvaguardar la integridad de la persona".

La plaza comercial manifestó solidaridad con los familiares y seres queridos de la persona fallecida y solicitó respeto y discreción.

Línea 811

Este lunes las autoridades de salud del país anunciaron, en un acto en el Palacio Nacional, la línea de salud mental 811, en sustitución del número 809-200-1400, para brindar atención gratuita y permanente a las personas de forma más accesibles. El servicio entrará en funcionamiento en los próximos días.