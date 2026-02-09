×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Ágora Mall
Ágora Mall

Una joven de 20 años muere al lanzarse de la plaza Ágora Mall

La occisa fue identificada como Liselot Vargas Vargas, tenía 20 años de edad

La plaza ofrece sus condolencias a sus familiares y pide respeto al momento de ofrecer la información

    Expandir imagen
    Una joven de 20 años muere al lanzarse de la plaza Ágora Mall
    Carpa colocada por autoridades de Ágora Mall donde ocurrió la tragedia. (FUENTE EXTERNA)

    Una persona murió luego haberse lanzado este lunes del parqueo del centro comercial Ágora Mall, en el Distrito Nacional. 

    La occisa fue identificada como Liselot Vargas Vargas, de 20 años de edad, de acuerdo a informaciones oficiales ofrecidas a Diario Libre.

    Al lugar del hecho se presentó una unidad de la Policía Nacional, una ambulancia del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 9-1-1, y una unidad de Instituto de Ciencias Forense (Inacif), para levantar el cuerpo, que cayó en el parqueo de la Dirección General de Aduanas (DGA). 

    Las autoridades acordonaron la zona, evitando el paso y la visibilidad del hecho. En la escena se pudo observar una carpa blanca, que limitaba el área donde cayó el cuerpo.

    RELACIONADAS

    En una comunicado publicado a través de las redes sociales, Ágora Mall indicó que las autoridades competentes y el equipo del centro activaron los protocolos de seguridad, tan pronto ocurrió el suceso, "para salvaguardar la integridad de la persona". 

    La plaza comercial manifestó solidaridad con los familiares y seres queridos de la persona fallecida y solicitó respeto y discreción

    Línea 811 

    Este lunes las autoridades de salud del país anunciaron, en un acto en el Palacio Nacional, la línea de salud mental 811, en sustitución del número 809-200-1400, para brindar atención gratuita y permanente a las personas de forma más accesibles. El servicio entrará en funcionamiento en los próximos días.

    TEMAS -