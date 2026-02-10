Policía mata a cuatro hombres en tres días; una familia contradice versión

Diego Pesqueira, vocero de la Policía, muestra artículos ocupados a los abatidos. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Cuatro personas han muerto en los últimos tres días durante intervenciones policiales, en hechos que, según la Policía Nacional, se produjeron en medio de intercambios de disparos, mientras que familiares de una de las víctimas denunciaron una presunta ejecución extrajudicial.

La madrugada de ayer agentes de Investigaciones Criminales (Dicrim), identificaron y ubicaron a los tres alegados autores de un asalto, registrado el domingo en la joyería Máximo Oro en San Pedro de Macorís, y todos fueron abatidos en un operativo.

Según la versión oficial, tras cometer el robo, los individuos se trasladaron a la capital, donde fueron localizados en menos de 24 horas en una cabaña del sector Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte,

Como en otras ocasiones similares, la Policía acusa a los jóvenes de atacar primero a los agentes. No obstante, no se informó de policías heridos en el supuesto enfrentamiento en el que los tres sospechosos murieron.

Entre los fallecidos figuran Yosmal Guzmán Cabrera, alias "el Flaco", de 24 años, y otro conocido como "el Black" y/o "el Rata". Mientras que el tercer occiso aún no ha sido identificado.

Exigen investigación

El sábado, Omar Paniagua murió en otra intervención policial en el Distrito Municipal de San Luis, en Santo Domingo Este, un caso que ha generado versiones encontradas.

Familiares del fallecido denunciaron que agentes del Dicrim ingresaron a su vivienda y que, tras sacar a su madre del lugar, le dispararon al joven dentro de la casa, mientras un niño de cuatro años permanecía en el interior.

Los parientes sostienen que se trató de una ejecución extrajudicial, y exigen a las autoridades una investigación exhaustiva.

Por su parte, la Policía aseguró que Paniagua, era un delincuente buscado, que mantenía en zozobra a residentes de San Luis, en Santo Domingo Este y zonas aledañas. De acuerdo con el informe, el hombre era requerido mediante una orden de arresto y, "al percatarse de la presencia policial y sin mediar palabras", atacó a los agentes con una pistola calibre 9 mm, marca Taurus, que portaba de manera ilegal.

Tampoco en este caso se reportaron agentes heridos. Paniagua sí fue baleado y falleció en el Hospital Darío Contreras.