El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso ayer miércoles tres meses de prisión preventiva contra Luis Rafael Monción Reyes, de 30 años, acusado de participar en el asalto a un colmado del sector Villa Olímpica, hecho en el que perdió la vida el joven Cheifry Escarramán Vargas, de 19.

La medida de coerción fue dictada por la jueza Wendy Tavárez, quien ordenó el envío del imputado a un centro penitenciario mientras avanza la investigación del hecho que ocurrió la noche del martes 3 de febrero, cuando la víctima atendía el Mini Market Los Mellos, propiedad de su familia.

De acuerdo con las informaciones, varios hombres llegaron al establecimiento y anunciaron el asalto. En medio de un forcejeo, uno de los asaltantes realizó múltiples disparos, ocasionándole heridas mortales al joven y dejando herido a uno de los implicados.

Claman justicia

Al salir de la audiencia de la medida cautelar, el padre del joven fallecido, Odulio Escarramán expresó el dolor que atraviesa la familia y su clamor por justicia.

"Destrozado y esperando justicia. Justicia, porque hay que hacer justicia por quien trabaja", manifestó.

El hombre agregó que su hijo no se encontraba en ninguna actividad irregular, sino cumpliendo con su jornada laboral.

"No fue un acto de violencia ni una fiesta ni nada parecido. Estaba trabajando... y le quitaron la vida sin hacer nada. Tienen que hacer justicia", comentó Escarramán.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-12-at-112744-am-88f8f7c1.jpeg Ebel Noel Reinoso Dolville, alias "Doble K", es buscado por la Policía Nacional, señalado como el presunto autor de los disparos durante el asalto ocurrido en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

Un prófugo

En tanto, la Policía Nacional informó que mantiene activa la búsqueda de Ebel Noel Reinoso Dolville, alias "Doble K", señalado como el presunto autor de los disparos y quien permanece prófugo.

Las autoridades exhortaron al señalado a entregarse por la vía que considere pertinente, mientras continúan las labores para su localización y captura.