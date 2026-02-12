Incendio consume la tienda L&R Comercial en Villa Mella

El establecimiento L&R Comercial, ubicado en Villa Mella, totalmente calcinado. ( DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA )

El incendio registrado desde hace horas en una plaza ubicada en la avenida Charles de Gaulle, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, arrasó este jueves por completo la tienda L&R Comercial, dedicada a la venta de muebles, electrodomésticos y artículos para el hogar.

El fuego comenzó la tarde este jueves, sin que al momento se reporten lesionados.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, el cual también afectó una sucursal del Banco Ademi que opera en la misma plaza.

Siete camiones cisterna del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional intentan sofocar el siniestro, que afecta el establecimiento de tres niveles.

Varios vehículos que se encontraban en el estacionamiento de la plaza quedaron completamente calcinados.

Los bomberos trabajan intensamente con mangueras para tratar de controlar y extinguir el fuego, mientras cientos de personas se concentran en los alrededores observando la situación.

El establecimiento está ubicado dentro del centro comercial donde opera La Sirena de Villa Mella, la cual, hasta el momento, no ha resultado afectada.

Asimismo, un hotel que colinda con el lugar fue cerrado de manera preventiva.