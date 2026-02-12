×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
tienda L&R Comercial
tienda L&R Comercial

Incendio consume la tienda L&R Comercial en Villa Mella

Hasta el momento no hay heridos, solo pérdidas materiales

Varios vehículos que se encontraban en la plaza quedaron completamente calcinados

  • Braylin Paredes - Facebook
Expandir imagen
Incendio consume la tienda L&R Comercial en Villa Mella
El establecimiento L&R Comercial, ubicado en Villa Mella, totalmente calcinado. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

El incendio registrado desde hace horas en una plaza ubicada en la avenida Charles de Gaulle, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, arrasó este jueves por completo la tienda L&R Comercial, dedicada a la venta de muebles, electrodomésticos y artículos para el hogar.

 El fuego comenzó la tarde este jueves, sin que al momento se reporten lesionados.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, el cual también afectó una sucursal del Banco Ademi que opera en la misma plaza.

Siete camiones cisterna del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional intentan sofocar el siniestro, que afecta el establecimiento de tres niveles.

RELACIONADAS

Varios vehículos que se encontraban en el estacionamiento de la plaza quedaron completamente calcinados.

Los bomberos trabajan intensamente con mangueras para tratar de controlar y extinguir el fuego, mientras cientos de personas se concentran en los alrededores observando la situación.

El establecimiento está ubicado dentro del centro comercial donde opera La Sirena de Villa Mella, la cual, hasta el momento, no ha resultado afectada.

  • Asimismo, un hotel que colinda con el lugar fue cerrado de manera preventiva.
TEMAS -
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Es un periodista apasionado por el mundo digital y ha ejercido la profesión en varios medios del país.