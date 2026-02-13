Arrestan a hombre con un fusil, drogas y dinero en efectivo en el Distrito Nacional

Arma larga, dinero en efectivo y presuntas sustancias narcóticas ocupadas durante el operativo realizado por la Policía Nacional en el Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este viernes sobre el apresamiento de un hombre al que le habrían ocupado un fusil, dinero en efectivo y presuntas sustancias narcóticas, en la avenida Máximo Gómez esquina Arturo Logroño, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, el arresto se produjo cuando un equipo de la Oficina de Operaciones del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad patrullaba por la referida vía, próximo al cementerio nacional Máximo Gómez, donde fue detenido un minibús Hyundai blanco, año 2013, placa I062401.

El vehículo era conducido por Kelvin Jhonathan de la Cruz Polanco, residente en el sector Mata Hambre, Distrito Nacional, quien fue detenido luego de que los agentes, durante la requisa del minibús, detectaran un compartimiento oculto debajo del asiento central trasero.

Objetos ocupados

En el lugar encontraron 500,000 pesos en efectivo (200 billetes de 2,000 y 100 billetes de 1,000), un fusil calibre 5.56 marca Colt, modelo M4, con un cargador con capacidad para 30 cápsulas.

Además, cinco kilos de un polvo blanco presumiblemente cocaína, cinco porciones adicionales del mismo material, ocho porciones de una sustancia rocosa de color negro y blanco presumiblemente droga sintética (molly), así como otras porciones de material rocoso pendientes de análisis.

El detenido fue trasladado al Palacio de la Policía Nacional y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para establecer la procedencia del arma, el dinero y las sustancias ocupadas.