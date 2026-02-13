Dos hombres son apresados luego de tirotear una patrulla policial en Santiago

José Miguel Adames Mercado y Jelfri Bescosme Tavárez, arrestados tras persecución policial en Santiago Oeste luego de presuntamente atacar a tiros a una patrulla. ( FUENTE EXTERNA )

Dos hombres fueron arrestados el jueves por agentes policiales luego de una persecución que se originó tras un presunto ataque a tiros contra una patrulla en el distrito municipal Santiago Oeste de la provincia Santiago.

Los detenidos fueron identificados como José Miguel Adames Mercado, de 26 años, y Jelfri Bescosme Tavárez, de 31. A ambos se les ocuparon pistolas calibre 9 milímetros sin documentación legal, con sus respectivos cargadores y municiones.

La intervención se produjo en horas de la tarde, cuando miembros de la institución realizaban labores preventivas en un punto señalado por la venta de sustancias controladas.

En medio del operativo, cuatro individuos que se desplazaban en dos motocicletas llegaron al lugar y, según el informe preliminar, abrieron fuego contra los agentes, quienes respondieron a la agresión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/whatsapp-image-2026-02-13-at-120734-pm-491b37a4.jpeg Una de las motocicletas abandonadas por los sospechosos durante la huida, tras deslizarse en la vía mientras eran perseguidos por agentes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/whatsapp-image-2026-02-13-at-120735-pm-1-4fd90599.jpeg Pistolas calibre 9 milímetros sin documentación legal, con cargadores y municiones, ocupadas durante la intervención policial. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/whatsapp-image-2026-02-13-at-120735-pm-2-36b57188.jpeg Una de las motocicletas abandonadas por los sospechosos durante la huida, tras deslizarse en la vía mientras eran perseguidos por agentes. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Abandonaron las motocicletas

Tras el intercambio de disparos se inició una persecución que culminó cuando las motocicletas fueron abandonadas luego de deslizarse en la vía.

Los ocupantes intentaron escapar a pie, pero dos de ellos fueron acorralados en un callejón sin salida.

En las proximidades también fue hallada otra arma de fuego del mismo calibre, igualmente sin registro.

Las autoridades indicaron que los arrestados, junto a las armas y las motocicletas incautadas, serán remitidos al Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes, mientras se profundizan las investigaciones para dar con los demás implicados en el hecho.