El sector Los Mina bajo operativos migratorios tras muerte de adolescente

Vista del sector Los Mina, donde la mañana de este viernes se realizaron operativos migratorios tras la muerte del adolescente, en medio de un ambiente de tensión entre residentes y autoridades. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Desde tempranas horas de la madrugada de este viernes fueron realizados operativos en el sector Los Mina, en medio de un clima de tensión que se mantiene en la zona tras la muerte del adolescente Nauriel Misael Medina, de 14 años.

Las intervenciones se concentraron en la calle Respaldo Ñ, Vietnam y otros puntos del sector, entre ellos Katanga, donde ocurrió el crimen por el que son señaladas dos personas de nacionalidad haitiana, entre ellas un menor de edad.

Los extranjeros denunciaron que, durante los operativos, agentes de la Dirección General de Migración (DGM) y de la Policía Nacional habrían ingresado a viviendas rompiendo puertas y ventanas.

"Entraron rompiendo ventanas y puertas, rebuscando entre gavetas. Se llevaron mujeres con hijos y todo, incluso a una mujer que recién había dado a luz... Es su trabajo, pero no la forma", expresó Francia, residente en la zona.

Temor

Un hombre, quien se identificó como Yunior acudió al sector luego de que varios de sus empleados no se presentaran a trabajar este viernes.

Explicó que, al no poder comunicarse con ellos y tras enterarse de los operativos realizados en la zona, decidió trasladarse personalmente a Los Mina para verificar su situación.

"Unos haitianos que trabajan conmigo en Los Tres Brazos nunca llegaron porque viven aquí en Los Mina. No sé si se los llevaron", manifestó.

Ramírez indicó que intentó localizar a uno de los trabajadores y a su familia en la vivienda donde residen, pero no los encontró, por lo que desconoce si fueron detenidos o si abandonaron el lugar por temor.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la cantidad de personas detenidas durante los operativos ni sobre la forma en que fueron ejecutadas las intervenciones.